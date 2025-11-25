Investigan la muerte de dos personas en un hotel alojamiento: analizan participación de terceros

Una mujer de 47 años y un hombre de 26 fueron hallados sin vida en una de las habitaciones. Se investiga el caso.

lunes, 24 de noviembre de 2025

La Justicia de Córdoba investiga un episodio que conmocionó a Valle Hermoso, donde dos personas fueron encontradas muertas en un hotel de alojamiento ubicado en calle General Paz al 800. El hecho ocurrió durante la noche de este domingo y generó un importante despliegue policial. La información fue publicada por El Doce, medio que detalló que la alerta surgió tras un aviso del establecimiento.

Según esa fuente, al ingresar a una de las habitaciones, el personal policial halló los cuerpos de un hombre de 26 años y una mujer de 47, ambos sin signos vitales. Los efectivos preservaron la escena hasta la llegada de la Fiscalía de Cosquín, encabezada por la Dra. Paula Kelm, quien dispuso diversas medidas para avanzar en la investigación. Los resultados de las pericias serán determinantes para establecer la causa de muerte y evaluar si existió participación de terceros.

Por el momento, la investigación continúa bajo reserva y se esperan los informes forenses que permitirán precisar qué ocurrió dentro de la habitación del complejo.