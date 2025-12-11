Estados Unidos dice que la captura de un buque petrolero es un golpe directo contra Nicolás Maduro

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, aseguró que la incautación de un petrolero frente a Venezuela apunta a debilitar al régimen de Nicolás Maduro, al que acusan de traficar drogas hacia territorio estadounidense.

jueves, 11 de diciembre de 2025

Estados Unidos afirmó este jueves que la reciente captura de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela representa un golpe directo contra el régimen de Nicolás Maduro. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que la operación tuvo como objetivo frenar lo que describió como el tráfico sistemático de drogas hacia territorio estadounidense.

“Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para garantizar que estamos haciendo frente a un régimen que está inundando sistemáticamente nuestro país de drogas mortales y mata a nuestra próxima generación de estadounidenses”, expresó Noem durante una audiencia en el Congreso, según informó DW.

La funcionaria también sostuvo que, desde la llegada al poder del presidente Donald Trump, “las drogas interceptadas por los guardacostas en el mar eran suficientes dosis letales de cocaína para causar la muerte de 177 millones de estadounidenses”.

El presidente Donald Trump había anunciado el miércoles la incautación del petrolero, en una acción ejecutada por el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Defensa. El buque ya había sido sancionado por el Departamento del Tesoro en 2022 debido a presuntos vínculos con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y el movimiento islamista libanés Hezbolá.

Este jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que la embarcación será trasladada a un puerto estadounidense y que su carga de petróleo será confiscada. Además, aclaró que se seguirá un proceso legal correspondiente: “Hay un proceso legal y será llevado a cabo”, afirmó.

La operación suma tensión al ya delicado vínculo entre Washington y Caracas, y se enmarca en las acusaciones recurrentes del gobierno estadounidense contra Maduro por presunto narcotráfico y alianzas con actores internacionales sancionados.