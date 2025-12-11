“Cabildeo”: la estrategia que la CGT despliega en el Congreso para bloquear la reforma laboral

La CGT inició una intensa campaña de presión política en el Senado para evitar que la reforma laboral del Gobierno avance en sesiones extraordinarias. La central sindical confirmó una movilización a Plaza de Mayo y advirtió a los senadores que apoyen el proyecto.

jueves, 11 de diciembre de 2025

La CGT pondrá en marcha en los próximos días una estrategia de “cabildeo” en el Senado con el objetivo de persuadir a legisladores del PJ y de espacios aliados para que rechacen el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno “a libro cerrado”. La central sindical busca que el expediente no sea tratado durante las sesiones extraordinarias y se postergue hasta el próximo período legislativo.

“Ya estamos cabildeando con cada uno de los senadores”, señalaron fuentes de la CGT luego de la reunión del Consejo Directivo realizada este jueves, en la que se ratificó un rechazo frontal a la reforma y se confirmó una movilización a Plaza de Mayo para el próximo jueves a las 15 horas.

Durante el encuentro, uno de los que intentó transmitir calma fue Norberto “Tano” Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL). El dirigente explicó que, según su análisis, el oficialismo “no podrá cumplir con los tiempos parlamentarios” necesarios para sancionar la norma durante el actual período de extraordinarias, indicaron fuentes sindicales.

En lo que podría anticipar un escenario similar al que rodeó la sanción de la ley Bases, los dirigentes —particularmente Di Próspero— advirtieron que los senadores que voten a favor de la reforma serán “responsables” frente a los trabajadores y deberán afrontar las consecuencias en sus provincias, donde el sindicalismo utilizará “todas las herramientas a su alcance” para exponerlos. La postura recibió apoyo unánime.

El triunviro Cristian Jerónimo sostuvo ante los medios que la CGT continuará dialogando “con gobernadores, senadores y diputados para generar conciencia sobre el impacto real que tiene este proyecto en la vida de los trabajadores”.

Por su parte, el jefe de UPCN, Andrés Rodríguez, llamó a “defender al sindicato como núcleo” para evitar “organizaciones sindicales débiles”. “Vienen por todo”, reforzó Di Próspero.

La dirigencia sindical busca dilatar los tiempos en el Senado para impedir que la iniciativa llegue al recinto entre el 10 y el 30 de diciembre, período fijado para las sesiones extraordinarias. Si logran posponer el tratamiento, la discusión quedaría para el próximo año.

Además, la CGT ve con expectativa la posibilidad de que la reforma enfrente trabas por la incorporación de puntos tributarios, lo que obligaría al oficialismo a enviar el proyecto —o sus artículos impositivos— a la Cámara de Diputados, donde deben comenzar todas las iniciativas fiscales.

Durante la reunión, que se extendió por más de dos horas, el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, aseguró haber sido víctima de una “operación” del Gobierno por su participación en el Consejo de Mayo, y negó haber avalado una reforma laboral sin debate.

Desde la CGT remarcaron que no se oponen a una modernización laboral, pero exigen que se concrete “con diálogo y participación” de las organizaciones que representan a los trabajadores.

De cara a la marcha del jueves, el sindicalismo estima una convocatoria de 300 mil personas, con un piso mínimo esperado de 150 mil, sin contabilizar a otros sectores sociales que podrían sumarse de manera espontánea.