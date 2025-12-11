El dólar cerró estable en $1.460 y los financieros volvieron a subir levemente

El dólar oficial cerró sin cambios en $1.460, mientras que el blue se mantuvo en $1.450. Los dólares financieros registraron leves subas y las reservas se ubicaron en US$ 41.663 millones.

El dólar oficial cerró hoy sin variaciones en la cotización del Banco Nación, donde se mantuvo en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, el mismo valor del miércoles. La estabilidad se sostuvo durante toda la jornada, mientras el mercado espera el resultado de la última licitación que realizará el Gobierno Nacional.

En los bancos privados, el tipo de cambio minorista mostró valores similares, con precios de venta que oscilaron entre $1.460 y $1.470, alcanzando este último como la cifra más alta del día.

El dólar blue también permaneció sin cambios, negociándose en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, en una rueda marcada por la tranquilidad en el segmento informal.

Por su parte, el dólar mayorista avanzó apenas 0,1, para ubicarse en $1.439, quedando a $77 del techo cambiario fijado para la fecha, en $1.516,5.

En cuanto a los dólares financieros, las cotizaciones registraron leves incrementos: el MEP subió 0,39% y cerró en $1.478,4, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) aumentó 0,33%, llegando a $1.508,8.

Las reservas del Banco Central finalizaron el miércoles en US$ 41.663 millones, de acuerdo con los datos oficiales.