El INDEC confirmó una inflación del 2,5% en noviembre y el IPC acumula 27,9% en el año

El INDEC informó que la inflación de noviembre fue del 2,5%. El IPC acumula un 27,9% en once meses y registra una variación interanual de 31,4%. Las consultoras anticipan qué puede pasar en 2026.

jueves, 11 de diciembre de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de noviembre fue del 2,5% respecto del mes anterior. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula en los primeros once meses del año un incremento del 27,9%, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,4%.

El dato se difundió en medio de una jornada de expectativa en los mercados, que siguen de cerca la evolución de los precios para evaluar el impacto sobre las tasas, los bonos y el consumo. A las 16, el organismo dará a conocer también los valores actualizados de la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA) de noviembre, indicadores clave para determinar los niveles de pobreza e indigencia.

La suba del 2,5% se ubicó dentro del rango previsto por las consultoras privadas, que estimaban un incremento moderado impulsado principalmente por alimentos, salud y algunos bienes regulados. Sin embargo, otros rubros mostraron comportamientos más estables, lo que contribuyó a contener el índice general.

Los analistas económicos consideran que el 2026 estará marcado por varios factores: la evolución del tipo de cambio, las tarifas, la política monetaria y la recuperación del consumo. Si bien todavía no hay un consenso definitivo, la mayoría de las consultoras anticipa:

Una inflación anual más baja que en 2025, aunque sujeta a la dinámica salarial y tarifaria.

Un primer trimestre con presión estacional, seguido de una posible desaceleración hacia mitad de año.

Mayor sensibilidad del IPC frente a movimientos del dólar y combustibles, factores que continúan siendo determinantes.

Por ahora, los mercados reaccionaron con cautela al dato de noviembre, analizando si esta tendencia de inflación moderada podrá sostenerse en los próximos meses.