Fama: «Ahora el gobernador deberá demostrar que es buen administrador»

El senador radical cargó contra Jalil por el One Shot. «Con plata cualquiera es buen administrador. Ahora que hay menos recursos y que la situación está más restringida, tendrá que demostrar», dijo.

jueves, 3 de abril de 2025

Desde las 14, el pleno del Senado de la Nación sesionará para definir la suerte de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, para el máximo tribunal de justicia del país; y en un escenario complejo para el gobierno nacional.

El senador y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, estará a cargo de la sesión, ya que la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, ejerce la presidencia ante la ausencia de Javier Milei, quien viajó a Estados Unidos nuevamente.

Según trascendió en medios nacionales, los pliegos se encaminarían a ser rechazados.

El senador nacional catamarqueño Flavio Fama, en diálogo con Radio El Esquiú 95.3, advirtió que si bien la «sensación» es que los pliegos serán rechazados, habrá que esperar ya que en este tipo de temas, «hay conversaciones hasta último momento». También habló del One Shot y de la situación del radicalismo en Catamarca.

En cuanto a la postura del bloque radical, Fama anticipó que no sería unánime y que previo a la sesión no puede adelantar nada sobre lo acordado con los demás miembros del espacio. «Soy un hombre de la Unión Cívica Radical, respeto el bloque, quiero tener una posición, digamos, mayoritaria, quiero estar alineado con la posición mayoritaria del bloque, que me parece lo correcto. Así que por eso, eso llevó tanto tiempo, tantas discusiones», indicó.

Situación en Catamarca

El legislador también se refirió a la situación de la Unión Cívica Radical (UCR) en Catamarca. Teniendo en cuenta que habrá 4 departamentos que llegarán a internas, Fama comentó que el nivel de consenso fue «alto» y que ese es el camino «correcto» del espacio.

Lo más importante es que el 90% del radicalismo ha considerado que tiene que haber una lista unidad y en ese camino estamos.

One Shot

Por último, Fama hizo mención a uno de los temas que tiene expectantes a la sociedad catamarqueña: la posible suspensión del programa One Shot. Al respecto, el senador apuntó contra Raúl Jalil y aseguró que el mismo gobernador desea suspenderlo.

«Ahora tiene el Gobernador que demostrar que es un buen administrador, como él dice, ¿no? Porque con plata cualquiera es buen administrador. Ahora que hay menos recursos y que la situación está más restringida, tendrá que demostrar que tiene que llevar adelante todas esas políticas que dice que son tan buenas para Catamarca«, comentó.

Por último, indicó que «ahora se acuerda -por Jalil- de que hay comercios que no lo utilizan bien, etc. Están como buscando excusas como para darlo de baja.

«Esto no es beneficioso para ninguno de los catamarqueños. Se sigue agravando, digamos, con sueldos bajísimos, con servicios carísimos y encima, las pocas ayudas que tenían ya no las van a tener», cerró.