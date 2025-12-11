Fuerte temporal en camino: rigen alertas naranja y amarilla para Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene doble alerta para distintos departamentos de la provincia por tormentas fuertes, con caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. A qué hora llega la tormenta.

jueves, 11 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta, naranja y amarilla, por tormentas que afectarán al Valle Central, el este provincial y las zonas serranas. Las condiciones comenzarán a desmejorar desde esta noche y se extenderán hasta la madrugada del viernes.

De acuerdo con el aviso del organismo, para esta noche se mantiene la alerta naranja por tormentas fuertes en los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente intensas, acompañadas de abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, se prevé que la precipitación acumulada ronde entre 40 y 60 mm, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.

Durante la madrugada del viernes la alerta descenderá a nivel amarillo, con tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Se esperan ráfagas de hasta 80 km/h, posible granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. El SMN estima acumulados de entre 20 y 50 mm, que también podrían ser superados en sectores puntuales.

Las autoridades provinciales recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Recomendaciones de Defensa Civil de Catamarca

No saque la basura. Retire objetos que impidan que el agua escurra. Evite actividades al aire libre. No se refugie cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezca en ríos, lagunas o piletas. Esté atento ante la posible caída de granizo. Infórmese por las autoridades. Tenga siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Números de Emergencia

911 -SAE- Policía

103- Protección Civil

3834-090909- WhatsApp Protección Civil

100- Bomberos

107- Same.

