Transporte: UTA mantiene el paro y advierte que sin pago total de haberes la medida seguirá este viernes

También señaló que algunos choferes de la empresa 25 de Agosto no habrían recibido la totalidad de su sueldo, por lo que los instó a sumarse a la «medida de fuerza».

El paro del transporte público en el Valle Central continúa sin señales de levantarse. Desde UTA confirmaron que la medida de fuerza por 48 horas seguirá firme hasta que las empresas abonen la totalidad de los sueldos adeudados. Juan Vergara, referente del gremio, habló con El Esquiú Play y detalló el escenario que atraviesan los choferes, marcado por retrasos salariales, pagos diferenciados y la incertidumbre sobre los fondos que deben llegar tanto de Provincia.

Vergara explicó que ayer mantuvieron una reunión con autoridades de Transporte, donde expusieron el reclamo salarial que arrastran desde hace meses. “Los trabajadores no cobraron el total de los haberes, algunos recibieron pagos parciales, y ante esa deuda convocamos a un paro por 48 horas”, afirmó. Remarcó que tanto el Gobierno como las empresas deben involucrarse para destrabar la situación: “Las empresas dicen que los subsidios y el boleto llegan tarde; nosotros reclamamos a las empresas porque son quienes emplean a los choferes, pero también pedimos que el Estado regularice lo que corresponda”.

El dirigente advirtió que el conflicto podría agravarse la próxima semana, cuando venza el plazo para el pago del aguinaldo. Aseguró que la cadena burocrática —Transporte, Hacienda, acreditación a empresas y luego a los trabajadores— hace que cualquier demora se traduzca en días de espera para los choferes: “La gente necesita cobrar ya, pagar tarjetas, luz, todo viene con recargo y nadie devuelve eso”.

Sobre el aumento del boleto que podría aplicarse en los próximos días, Vergara dijo que no saben si ese incremento alcanzará para normalizar los pagos: “Todo suma, pero la realidad financiera de las empresas no la conocemos. Para nosotros lo central es que cumplan con sueldos”.

Respecto al servicio reducido que se observó este jueves, informó que solo una empresa está prestando recorridos: “Nos dijeron que estaban al día, pero hay trabajadores que aseguran que no cobraron. A esos compañeros les pedimos que se adhieran a la medida, porque el paro es la única herramienta que tenemos para que nos escuchen”.

Finalmente, confirmó que si hoy no aparece una solución concreta, el paro seguirá mañana viernes 12. “Las empresas que ya pagaron trabajan normal; las que no, deberán cumplir las 48 horas de medida”, cerró.