Guillermo Francos: “En el camino del Pacto de Mayo tenemos que aprobar la Ley Bases y el acuerdo fiscal”

5 de marzo de 2024

El Ministro del Interior, Guillermo Francos, brindó detalles cruciales sobre el camino hacia la firma del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei, señalando la necesidad de aprobar la Ley Bases y el acuerdo fiscal. En una reunión programada para esta tarde con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, se buscará avanzar en la coordinación de una reunión previa en Córdoba con representantes provinciales.

“Es imposible no considerar los temas de la Ley de Bases porque se trata de generar muchas de las normas previstas en la ley”, destacó Francos en una entrevista con Splendid – 990, tras afirmar que el pacto no está supeditado a la aprobación del megaproyecto.

El Ministro aclaró que no se trata de un pedido extorsivo por parte del presidente Milei, sino de “una propuesta que hace el Poder Ejecutivo y que el presidente ponderó aunque dijo que no tenía grandes expectativas”. Describió la convocatoria como “una fuerza política que puede tener impacto en el país”, subrayando que no es extorsiva, sino un enfoque de un gobierno con minoría parlamentaria que utiliza su discurso público para persuadir a otras fuerzas políticas.

Ley bases y su resurgimiento

En otra parte de la entrevista, Francos reveló que el Gobierno está trabajando sobre el proyecto original de la Ley Bases que fue enviado al Congreso. Destacó que durante el tratamiento original de la ley, “hubo mucha confusión de varios legisladores y gobernadores”. Sin embargo, expresó optimismo al afirmar que actualmente hay una mayor comprensión del proyecto y una intención de avanzar en su aprobación.

“Después de la caída de la Ley Bases, escuché a muchos gobernadores y legisladores expresar su molestia porque creían que debió seguirse discutiendo. Se trató inciso por inciso. Si uno declara la emergencia y no le dan esas delegaciones, ¿para qué declaran la emergencia?” planteó el Ministro.

Francos destacó que en el camino hacia el Pacto de Mayo, es esencial aprobar la Ley Bases y el acuerdo fiscal para garantizar que las provincias tengan los recursos necesarios para administrar sus territorios. Adicionalmente, reveló que la administración enviará al Congreso un proyecto para restablecer la cuarta categoría de Ganancias.

“El impuesto a los ingresos personales dependiendo de las escalas es progresivo, no es regresivo. No tenía ninguna lógica sacarlo”, afirmó el Ministro, argumentando que la eliminación de este impuesto había sido cuestionada internacionalmente y que su reintegración es fundamental para la sostenibilidad fiscal del país.

En resumen, las declaraciones de Guillermo Francos delinean la hoja de ruta para el Pacto de Mayo, subrayando la importancia de la Ley Bases y el acuerdo fiscal, así como la reintegración de ciertos impuestos para garantizar la estabilidad financiera y administrativa de las provincias argentinas.