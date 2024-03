Paro de transporte: “Estamos manteniendo conversaciones para cerrar el acuerdo”

La medida afecta a varias provincias argentinas, en medio de una fuerte crisis por la quita del subsidio nacional al transporte.

5 de marzo de 2024

Juan Vergara, titular de UTA, Seccional Catamarca La Rioja, habló sobre el paro de transporte de colectivos dispuesto para hoy, que afecta a los vehículos urbanos y suburbanos.

“Son cinco o seis provincias las que lograron cerrar el acuerdo, el resto lamentablemente no pudimos lograrlo hasta el momento, así que estamos con medidas por 24 horas. Lo que venimos pidiendo son incrementos progresivos de diciembre, enero y febrero. Logramos una parte que es el mes de diciembre y faltarían los meses restantes. Así que estamos manteniendo conversaciones para ver si en el transcurso de la semana podemos lograr el tan ansiado acuerdo de incremento salarial que vendría más que bien para todos los compañeros del volante”, expresó Vergara.

En cuanto al monto o porcentaje, dijo que “se tiene que lograr el mismo incremento en todo el país y que firmaron las otras provincias. De diciembre estamos hablando de un básico de $750.000, febrero más de $800.000, y para el mes de marzo estaríamos superando casi el millón de pesos de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo a los viáticos. Mientras que hoy estamos alrededor de $600.000, $680.000”.

“En la provincia tenemos un altísimo porcentaje de que podamos cerrar. Lo que pasa es que al eliminarse los subsidios, les dejó de ingresar ese dinero a las empresas y eso complica el tema de la paritaria. Es allí adónde tiene que entrar el Gobierno provincial para ver cómo va a subsanar esa pérdida de ingreso de dinero. Entonces de parte del Gobierno provincial, no quiere realizar más los aportes, entonces va a tener que volcarse a la tarifa. Por eso de parte del Gobierno están trabajando y viendo de incrementar la tarifa, como lo realizaron prácticamente todas las provincias, salvo algunas que no lo quieren hacer, para más o menos llegar a un acuerdo”, explicó el titular de UTA.

En este sentido, Vergara expresó que “siempre se habla de un boleto en precio en dólar, pero es imposible que algún gobierno otorgue un incremento tan alto porque realmente golpearía, pero lamentablemente estamos ante esa situación, son los estudios de costos que hacen las empresas, no hablo de Catamarca sino en general. Y en el caso de poner un boleto de esa forma ya no habría subsidio, pero ahí el costo lo estaría pagando el usuario, y el Gobierno a veces no quiere hacer eso, sino que analiza bien y hace un aporte que más sumado a la tarifa puede equilibrar”.

“Para explicarle bien a la gente, cuando se dice por ejemplo $700 una tarifa, no es que pagan esos $700, es menos lo que pagan, nada más que cuando pasan la tarjeta, el sistema habla de 700 pero no es lo real porque ahí corre también el aporte del Gobierno, a veces termina siendo la mitad o un poquito más de la mitad”, detalló.

Finalmente, comentó que el Gobierno provincial “siempre estuvo abierto al diálogo. Posiblemente mañana nos vamos a reunir de nuevo porque el Gobernador no se encuentra en la provincia, el Ministro de transporte tampoco, así que eso hace que tengamos que esperar unos días más”, sin embargo, “estoy confiado y esperanzado porque queremos llegar a ese acuerdo que ya se viene pidiendo”.