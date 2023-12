Guillermo Francos habló de un dólar “razonable” y dijo que debería estar entre $600 y los $650

El futuro ministro del Interior se refirió al valor de la moneda y sostuvo que no ve una “disparada” tras el traspaso de mandato del domingo.

lunes, 4 de diciembre de 2023

Guillermo Francos, futuro ministro del Interior en el Gobierno de Javier Milei, se refirió al valor que el dólar oficial debería tener en caso de que este sea liberado y “sincerado” luego del cambio de gobierno del próximo domingo 10 de diciembre.

Según lo explicado en una entrevista con LN+, la divisa tendría un precio “razonable” en torno a los $600 y los $650, teniendo en cuenta que actualmente el dólar oficial cotiza a $376,50 para la venta. Si bien solo fue un “pensamiento” del futuro ministro, no significa que ese será el precio en el inicio del mandato de Milei.

“Si no hubiera expectativas el valor razonable debería ser ese”, consideró, aclarando igualmente que su análisis no lo realiza “desde la visión de un economista”, ya que él no lo es. En esa misma línea, aseguró que hay que estar tranquilos con el dólar y que no pronostica una “disparada” en los valores tras el 10 de diciembre.

Por otro lado y haciendo referencia a la frase de Milei donde indicaba que “no hay plata”, Francos expresó que las palabras del presidente electo tienen que ver con que “se terminó la maquinita (de imprimir billetes) a partir del 10 de diciembre”.