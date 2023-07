Habrá colectivos: Catamarca no adherirá al paro de UTA

Se llegó a un acuerdo a nivel provincial y se prevé la reapertura de paritarias en agosto de este año.

6 de julio de 2023

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro nacional de colectivos de corta y media distancia para este viernes 7 de julio, si el Gobierno y las empresas no cumplen con el acuerdo de salarios para el interior y para el área metropolitana (AMBA).

Juan Vergara, Secretario General de UTA Catamarca aseguró que la provincia se encuentra junto a otras 5, fuera de la medida de protesta nacional, “ya que se ha llegado a un acuerdo salarial”.

“Hicimos un acuerdo con las empresas y Transporte de Provincia, ellos se harán cargo del envío de fondos para afrontar al acuerdo firmado a nivel nacional. Hicimos un acuerdo para el día 15 de julio, ya que hay una diferencia de dos meses y un bono. Vamos a esperar esa fecha y si no se cumple, tomaremos medidas.”, explicó Vergara.

Catamarca es la única provincia que ha logrado que se liquide todo en un sólo pago. Este acuerdo abarcará hasta el mes de agosto, para luego pedir la reapertura de paritarias.

“Los compañeros llegarían a 402.000 pesos y de ahí se va a volver a pedir una apertura de paritaria, que ya sería para cerrar el año, sería octubre, noviembre y diciembre”, concluyó el dirigente gremial.

En el anuncio que realizaron, la UTA Argentina asegura: “No admitiremos que se ponga a los trabajadores como rehenes de la problemática del servicio”. Además, agregan: “Informamos que exigiremos el cumplimiento tanto de la referida Resolución Conjunta de Trabajo y Transporte, como del acuerdo alcanzado con la FATAP”.

Si bien no se detallaron las posibles líneas que podrían no prestar servicio, se cree que serán todas y desde el gremio informaron: “De no cumplirse con los referidos instrumentos por parte de las empresas obligadas, se procederá a la retención inmediata de tareas a partir de las 00 horas del día viernes 7 de julio del corriente”.