Intensa búsqueda para dar con el paradero de un hombre

La Policía de Catamarca emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Martín Alejandro Acevedo, de 32 años, quien fue visto por última vez ayer en la zona sur de la ciudad Capital. La denuncia fue radicada en la Unidad Judicial N° 5.

viernes, 19 de diciembre de 2025

La Policía de la Provincia difundió un comunicado solicitando información para dar con el paradero de Martín Alejandro Acevedo, un hombre de 32 años que se encuentra desaparecido ayer jueves.

Según el reporte oficial, Acevedo fue visto por última vez alrededor de las 15:45 horas, en la zona sur de la ciudad Capital. Al momento de ausentarse vestía remera gris, short negro, zapatillas azul con blanco y gorra.

El hombre es de contextura robusta, tez morena y tiene cabello corto de color negro. Como dato relevante, se informó que podría movilizarse a bordo de una camioneta Toyota Hilux SRV, color gris, dominio AB771QA, vehículo que pertenece a su empleador, Marco Antonio Monllao.

Ante cualquier información que pueda resultar útil para la investigación, se solicita comunicarse de manera inmediata al 911, o a los teléfonos 3834-008879 (celular/WhatsApp) o 3834-437835 (línea fija).