Jalil saludó a los empleados públicos y destacó su rol en el funcionamiento del Estado

En el marco del Día del Empleado Público, el gobernador Raúl Jalil publicó un mensaje en redes sociales donde agradeció el compromiso y la vocación de los trabajadores estatales, a quienes definió como piezas clave para que el Estado funcione a diario en Catamarca.

viernes, 19 de diciembre de 2025

El gobernador Raúl Jalil saludó este miércoles a los empleados públicos de la provincia a través de un posteo en sus redes sociales, en el que puso en valor el trabajo cotidiano que realizan en distintas áreas del Estado.

“Saludamos y agradecemos a cada trabajador que, con responsabilidad y compromiso, hace posible que el Estado funcione todos los días en Catamarca”, expresó el mandatario, remarcando que detrás de cada trámite, servicio o política pública hay personas que ponen esfuerzo y vocación al servicio de la comunidad.

En su mensaje, Jalil también destacó que se trata de una tarea muchas veces silenciosa, pero fundamental para el desarrollo de la provincia. “Ese trabajo cotidiano es clave para que Catamarca siga avanzando”, señaló.

Finalmente, el gobernador agradeció el acompañamiento de los trabajadores estatales y reconoció la dedicación con la que desempeñan sus funciones en cada rincón de la provincia.