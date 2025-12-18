El predio Ingenieros de Catamarca ya vive el verano con su colonia en Valle Viejo

Con propuestas recreativas y un fuerte eje en la natación, el predio Ingenieros de Catamarca puso en marcha su colonia de verano en Valle Viejo. La iniciativa está destinada a chicos y chicas de entre 4 y 14 años y funciona de lunes a viernes.

En diálogo con El Esquiú Play, la profesora de Educación Física Celeste Pérez contó que la colonia comenzó la semana pasada y se desarrolla en el horario de 9:30 a 14:30. “Recibimos chicos desde los cuatro hasta los trece o catorce años, y los dividimos en tres grupos según la edad”, explicó.

El primer grupo, de 4 a 6 años, trabaja con dos profesoras y tiene actividades más lúdicas. El segundo, de 7 a 9, se enfoca en la técnica básica de natación, mientras que el grupo de 10 a 14 años apunta al perfeccionamiento de los estilos. “No es solo una colonia para jugar. Priorizamos mucho la natación porque hoy es fundamental que todos sepan nadar, incluso pensando en el futuro”, remarcó.

Además de las clases en pileta, los chicos realizan juegos deportivos, actividades acuáticas, recreativas, torneos y propuestas de vida en la naturaleza. También están previstos campamentos, para los cuales ya comienzan a prepararlos. “Les enseñamos a armar carpas y a desenvolverse en la naturaleza. La idea es que aprendan y se diviertan”, señaló Pérez.

Este es el primer año que se realiza la colonia en este predio, lo que representa una experiencia nueva tanto para los profesores como para las familias. Desde la organización invitan a padres de Valle Viejo, San Isidro y Capital a acercarse a consultar. “Tenemos promociones por hermanos y pueden venir directamente a inscribirlos”, indicó.

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes desde las 9 de la mañana, y también se pueden hacer consultas al 3834-94-5194. “La idea es que los chicos no se queden en casa aburridos, que aprendan cosas nuevas y disfruten el verano”, concluyó la profesora.