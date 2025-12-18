El dólar se mantuvo estable y cerró en $1.475

El dólar oficial no registró cambios en la jornada y cerró a $1.475 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el blue y los dólares financieros mostraron leves bajas, mientras el mayorista se ubicó a 65 pesos del techo cambiario.

El dólar oficial cerró este jueves en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización del Banco Nación, sin cambios respecto del cierre de la jornada anterior.

Durante el día, la divisa llegó a escalar cinco pesos y tocó los $1.480, el valor más alto registrado en lo que va de la semana. Sin embargo, a lo largo de la jornada el tipo de cambio se mantuvo estable, sin grandes variaciones en su cotización.

En el resto de las entidades bancarias, el promedio del dólar minorista se ubicó entre $1.470 y $1.475 para la venta, aunque en algunas plazas alcanzó un máximo de $1.480.

En el mercado informal, el dólar blue se negociaba por la tarde a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, lo que representó una baja del 0,68% en la jornada.

Por su parte, el dólar mayorista se posicionó en $1.455, con una suba del 0,3%, y quedó a 65 pesos del techo cambiario, que actualmente se ubica en $1.520,03.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP registró una caída del 0,86% y cerró en $1.499,8, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) bajó 0,67% hasta los $1.543,7.

Finalmente, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubicaban en US$42.227 millones al cierre de la jornada previa.