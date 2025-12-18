La Corte Suprema dejó firme la condena a 20 años de prisión contra María Ovando

El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa y dejó firme la pena de 20 años de prisión contra María Ovando por haber facilitado abusos sexuales contra una hija y una nieta en Misiones.

jueves, 18 de diciembre de 2025

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 20 años de prisión contra María Ovando, acusada de haber facilitado los abusos sexuales cometidos contra una hija y una nieta en la provincia de Misiones. El fallo del máximo tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa por cuestiones formales.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la presentación al considerar que no cumplía con los requisitos establecidos en la acordada 13/90, al omitir datos mínimos de identificación de la acusada, según informaron fuentes judiciales.

La causa se originó en 2015, luego de que una jueza de Familia de la ciudad de Eldorado le quitara la tenencia de sus hijos a Ovando al considerar que se encontraban en situación de abandono. Los menores quedaron al cuidado de una abuela paterna, quien posteriormente denunció reiterados abusos sexuales contra una de las niñas.

De acuerdo con la investigación, tanto una hija como una nieta de Ovando habrían sido víctimas de abusos en la vivienda familiar de Eldorado. Los hechos fueron atribuidos a un menor de 17 años que en ese momento mantenía una relación de pareja con Ovando y a un amigo de él, quienes también fueron condenados en la misma causa.

El Tribunal Oral Penal N°1 de Eldorado condenó a María Ovando como partícipe necesaria del delito de abuso sexual, sentencia que fue ratificada en las distintas instancias de la justicia provincial. Por su parte, la defensa sostuvo que existió hostigamiento judicial y cuestionó la falta de perspectiva de género en el proceso, argumentos que finalmente no prosperaron ante la Corte Suprema.