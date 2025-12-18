La Corte Suprema avaló al juez Costabel en una derivación de la “ruta del dinero K”

El máximo tribunal rechazó un planteo de la defensa de Jorge Chueco y confirmó la intervención del juez Néstor Costabel en una derivación del caso conocido como “ruta del dinero K”.

jueves, 18 de diciembre de 2025

La Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó al juez del Tribunal Oral Federal N.º 4, Néstor Costabel, al rechazar un planteo de la defensa del abogado Jorge Chueco que buscaba apartarlo de una derivación de la causa conocida como la “ruta del dinero K”.

El máximo tribunal desestimó la queja presentada por Chueco en el expediente vinculado al caso “El Entrevero”, que investigó la compra de un campo en Uruguay por parte del empresario Lázaro Báez y su entorno. La decisión se conoció luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara esta semana las condenas dictadas en ese juicio.

La defensa del abogado, vinculado al entramado societario investigado por maniobras de lavado de dinero, había promovido la recusación de Costabel argumentando que el magistrado había integrado el tribunal que llevó adelante el juicio oral de la causa principal y luego intervino en la derivación referida a la adquisición del establecimiento rural.

En 2023, la Cámara de Casación ya había rechazado ese cuestionamiento al considerar que no se acreditó la existencia de una cuestión federal ni un supuesto de arbitrariedad que habilitara la instancia extraordinaria. Esos argumentos fueron compartidos por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes resolvieron rechazar el recurso en queja presentado por la defensa.

Cabe recordar que en junio pasado la Corte Suprema dejó firme la condena a diez años de prisión contra Lázaro Báez y sus hijos varones, empresarios y allegados, por el lavado de más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. Ese fallo incluyó, además, multas y decomisos considerados sin precedentes.

La investigación principal fue instruida por el juez federal Sebastián Casanello y el juicio oral estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 4. Posteriormente, la Sala IV de la Cámara de Casación revisó las sentencias, redujo algunas penas y absolvió a las hijas del empresario.

En paralelo, por la compra del campo “El Entrevero”, el tribunal condenó en agosto de 2024 a Lázaro Báez a cuatro años y medio de prisión por lavado de dinero, a Leonardo Fariña a dos años y medio y a Jorge Chueco, entre otros imputados. Esa sentencia fue confirmada esta semana por la Cámara Federal de Casación Penal.