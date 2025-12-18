Kicillof participó de la marcha de la CGT y cuestionó la reforma laboral del Gobierno

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la movilización de la CGT a Plaza de Mayo y criticó duramente la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) a Plaza de Mayo, donde cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y advirtió que las políticas de Javier Milei se realizan “de espaldas a la producción, el trabajo y las condiciones de vida”.

“Es un gobierno que está de espaldas a la producción, el trabajo y las condiciones de vida”, afirmó Kicillof al dialogar con la prensa durante la marcha. En ese marco, señaló que mantuvo reuniones con más de 80 dirigentes de pequeñas y medianas empresas de la provincia de Buenos Aires, quienes, según indicó, no fueron consultados sobre la iniciativa oficial.

“Hicimos una reunión con 80 dirigentes de las pymes de la provincia. No fueron consultados, no están de acuerdo y están pasando una crisis terminal en algunos sectores. El Gobierno no lo va a resolver con esto y va a empeorar con su política económica”, sostuvo el mandatario provincial.

Kicillof remarcó que la reforma laboral no contempla mejoras para los trabajadores y advirtió sobre sus consecuencias. “Necesitamos que quienes representan a los que laburan tengan en cuenta que esta ley al que tiene condiciones de trabajo dignas se las quita, y al que no las tiene se las impide tener”, expresó.

En la misma línea, insistió en que la iniciativa oficial “no tiene un solo elemento que beneficie las condiciones del trabajador” y denunció que el Ejecutivo nacional intenta invisibilizar la situación social y económica que atraviesa el país.

La movilización de la CGT se realizó en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y fue presentada como el primer paso de un “plan de lucha”, que culminaría con la convocatoria a un paro nacional en las próximas semanas.