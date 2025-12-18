Revelaron en qué se gastó el dinero la mujer que perdió $17 millones de una fiesta de egresados

jueves, 18 de diciembre de 2025

Este miércoles revelaron qué hizo con la plata Romina Enriquez, la madre de una alumna que confesó haber gastado en el casino el dinero recaudado para la fiesta de egresados de su hija,. La recaudación pertenecía a un curso de una escuela de Misiones.

En el programa Tarde o Temprano de El Trece, el periodista Pampa Mónaco indicó: “Al parecer, hubo un mal negocio y que no tiene que ver con el juego y sí con la diversión y con la noche”.

Y agregó: “Al parecer, hay un recital, barra, festival, noche nostálgica, donde ella proponía volver a los ‘90 y donde hubo hasta bandas invitadas. Y parece que el negocio salió mal, como si fuera una Palmer de la música”. Al ser consultado si la mujer usó el dinero para la organización de eventos, el periodista asintió.

Además aclaró cuál fue el artilugio que habría utilizado la mujer para que le crean que se gastó el dinero en el casino: “Si uno entra por ejemplo a un blog que se llama ‘Casino Tops Online’ hoy se encuentra a una Romina Enríquez hablando de juegos de azar y diciendo que es una apasionada del juego. Entonces, uno ahí piensa que evidentemente esta mujer sí tiene problemas de juego. Pero lo habría utilizado como excusa”.

La mujer se gastó 17 millones de pesos que eran parte de un fondo común para los gastos y servicios de la fiesta. Ahora es investigada por la Justicia.