Utilizando un maniquí, un perito le mostró al jurado el ensañamiento en el crimen del jubilado

jueves, 18 de diciembre de 2025

Ayer, con la declaración de más de siete testigos, se llevó adelante la segunda audiencia del juicio popular por el homicidio del jubilado Raymundo Barrionuevo.

Entre los testigos más importante declaró un perito, quien utilizando un maniquí les señaló a los jurados y al público presente en la sala la gravedad de cada una de las cuarenta heridas punzocortantes que le costaron la vida al jubilado. Si bien explicó que fueron cuarenta las heridas, las mortales fueron las recibidas en el cuello, remarcando el testigo la alevosía en el accionar del crimen.

También declaró el amigo del único imputado, el testigo de apellido Mazzucco, quien volvió a indicar ante las partes que el día del crimen llevó a Dardo “Peque” Condorí a las inmediaciones de la casa de Barrionuevo y luego lo buscó un par de horas después.

A pregunta de las partes el testigo negó haber sido víctima de aprietes por parte de la policía o la Justicia para que declare lo que declaró.

Ante este testimonio la Fiscalía a cargo del fiscal Alejandro Dalla Lasta solicitó a la jueza directora con el apoyo de la parte querellante que se cite a declarar al actual fiscal general Alejandro Gober, quién habría intervenido en la investigación en la primera etapa de la causa. Esto tiene que ver también con las declaraciones que habría realizado la defensa de Condorí quién apuntó a un complot de la Justicia, la policía y hasta de la familia Barrionuevo para implicar a su cliente en el homicidio.

El juicio continuará en la jornada de hoy con más testigos y se prevé que el viernes se pronuncien los alegatos finales y el posterior veredicto de jurado.

El hecho

En enero del año 2023, según la acusación fiscal, Dardo Condorí, quien era pareja de una de las hijas de Raymundo, llegó a la casa del jubilado, donde vivía solo. Junto a otra persona, “Peque” ingresó a la casa de Barrionuevo y, tras atacarlo ferozmente, le robó dinero y se fugaron.

Tras el hecho, siempre según la Fiscalía, Condorí tomó un remís y viajó al departamento Paclín, donde “pagó” un asado para sus amigos.

Días después, los investigadores detuvieron a Dardo Condorí y el fiscal Jonathan Felzstyna lo acusó de haber asesinado a su suegro, junto a otra persona aún no identificada.