Asueto administrativo confirmado en la municipalidad de la Capital para el 24 y 31 de diciembre

El intendente de Gustavo Saadi firmó un decreto que otorga asueto administrativo al personal municipal para las vísperas de Navidad y Año Nuevo. La medida adhiere a lo dispuesto por el Gobierno provincial y garantiza la continuidad de los servicios esenciales.

jueves, 18 de diciembre de 2025

El Municipio de la Capital confirmó oficialmente el asueto administrativo para los días martes 24 y martes 31 de diciembre de 2025, según lo establece el Decreto I.M. de numeración especial 002/25, firmado este jueves 18 de diciembre.

La decisión alcanza a todo el personal del Departamento Ejecutivo Municipal y se enmarca en la adhesión al asueto dispuesto previamente por el Poder Ejecutivo Provincial para esas mismas fechas, con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

En los considerandos del decreto, se remarca que si bien el 24 y el 31 de diciembre son días laborables según el régimen general vigente, se trata de jornadas tradicionalmente destinadas a la celebración familiar, por lo que resulta razonable facilitar la participación del personal municipal en esos encuentros, sin desatender los servicios esenciales.

En ese sentido, el decreto instruye a las áreas correspondientes a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios básicos, pese al asueto general.

Además, el Ejecutivo Municipal invita a adherir a la medida al Concejo Deliberante, a los Juzgados de Faltas Municipales y a la Caja de Crédito Municipal.