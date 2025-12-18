Centro colapsado: gremios, sindicatos y organizaciones salieron a la calle contra la Reforma Laboral

Una fuerte movilización se vive este jueves en el centro de la Capital, donde gremios, sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron en rechazo a la Reforma Laboral impulsada a nivel nacional.

Desde las primeras horas de la mañana, la Plaza 25 de Mayo y sus alrededores se vieron colmados por columnas de trabajadores de Vialidad, jubilados autoconvocados, afiliados a ATE, el Polo Obrero, el MST, el Movimiento Teresa Vive y el gremio docente Suteca Catamarca, entre otros sectores. La concentración generó importantes demoras en el tránsito y un fuerte impacto en el microcentro.

Durante la movilización, referentes gremiales expresaron su rechazo al proyecto al considerar que se trata de una reforma “regresiva”, que no crea empleo genuino y que beneficia principalmente a los sectores empresarios. En diálogo con El Esquiú Play, desde Suteca señalaron que la protesta local acompaña los reclamos que se replican en todo el país y remarcaron que la docencia también se ve alcanzada por las consecuencias indirectas de la reforma.

“Estamos apoyando estos reclamos a nivel nacional desde Suteca y desde toda la comunidad docente. Esperamos que el Gobierno escuche y que esta ley sea derogada”, manifestaron durante la jornada.

La protesta en Catamarca se enmarcó en un día de acción nacional con paros, movilizaciones y concentraciones en distintas provincias, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los sectores sindicales.