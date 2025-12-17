Municipalidad de la Capital: confirmaron el pago del medio aguinaldo

La próxima semana se acreditará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario para todos los empleados municipales.

miércoles, 17 de diciembre de 2025

La Municipalidad de la Capital informó que el próximo 23 de diciembre se acreditará el Sueldo Anual Complementario (SAC) para todos los empleados municipales.

La segunda cuota del aguinaldo alcanzará a: Trabajadores de planta permanente, Contratos de locación de obra y Beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja.

El pago por ventanilla se realizará el mismo día, en el horario de 8 a 13 y de 14 a 17 horas.