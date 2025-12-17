El FMI evaluará el programa con la Argentina tras los cambios en el esquema cambiario

El análisis se realizará en una reunión informal del staff este miércoles, luego del anuncio del BCRA sobre las bandas de flotación del dólar y el plan para acumular reservas.

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizará este miércoles la evolución del acuerdo vigente con la Argentina por US$20.000 millones, en una reunión informal, luego de los recientes cambios anunciados por el Banco Central en el esquema cambiario y la estrategia de acumulación de reservas.

Según informó la agencia Bloomberg, el encuentro servirá para evaluar el impacto del nuevo régimen de bandas de flotación del dólar, que a partir del 1° de enero de 2026 se ajustará mensualmente en función de la inflación informada por el Indec, así como el plan oficial para reforzar las reservas internacionales.

Tras el anuncio del BCRA, el FMI expresó su respaldo a las medidas adoptadas por el Gobierno. “Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que promuevan el crecimiento”, señaló la vocera del organismo, Julie Kozack, a través de la red social X. Además, afirmó que el Fondo trabaja “estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”.

A comienzos de diciembre, el FMI había instado al equipo económico argentino a “aprovechar la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que contribuya a la acumulación de reservas”, en el marco de las revisiones periódicas del acuerdo.

En relación con ese objetivo, el Banco Central proyecta adquirir alrededor de US$10.000 millones en reservas, en línea con los pedidos del organismo multilateral. El Gobierno venía trabajando en un cronograma de compras de divisas, tal como había sido solicitado por el Fondo en su última evaluación.

Cabe recordar que en julio el FMI realizó la primera revisión técnica del acuerdo firmado en abril y otorgó a la Argentina un “waiver” por el incumplimiento de la meta original de reservas netas, que fue reducida en US$5000 millones. Posteriormente, en noviembre, el país abonó cerca de US$800 millones correspondientes a vencimientos con el organismo.

No obstante, a principios de diciembre el propio FMI reconoció que la Argentina volverá a incumplir la meta de reservas prevista para la revisión de fin de año y le pidió al Gobierno que adopte una postura más ambiciosa en materia de acumulación de divisas.