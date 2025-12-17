Milei viajará a la Cumbre del Mercosur con el acuerdo con la Unión Europea en duda

El Presidente participará del encuentro en Brasil y volverá a insistir con la apertura comercial del bloque, pese a las resistencias de Francia e Italia.

miércoles, 17 de diciembre de 2025

Tras varios idas y vueltas, el presidente Javier Milei confirmó este miércoles su participación en la Cumbre del Mercosur que se realizará el próximo sábado 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la concreción del acuerdo entre el bloque regional y la Unión Europea.

El mandatario asistirá al encuentro con el entendimiento comercial en duda, luego de que países como Francia e Italia manifestaran reparos para avanzar con la firma del acuerdo, que había sido anticipado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y que podría postergarse hasta 2026.

Desde la Casa Rosada reconocen las dificultades para destrabar el pacto, que lleva más de dos décadas de negociaciones. “No soy optimista. No porque no estemos a favor, obvio que queremos poder comerciar libremente, pero encontramos resistencia en Francia e Italia”, señaló una fuente con acceso al despacho presidencial.

Pese a este escenario, Milei llegará a la cumbre con un discurso centrado en la necesidad de que el Mercosur avance hacia una mayor apertura comercial y reduzca las regulaciones que, según su visión, limitan los acuerdos con otros países y bloques. “La idea es que vuelva a plantear las bondades del libre comercio y la necesidad de que los países integrantes puedan abrirse comercialmente”, indicaron fuentes oficiales.

A pesar de las marcadas diferencias políticas con el mandatario brasileño, el Presidente argentino viajará el viernes y regresará al país una vez finalizado el evento.

En paralelo, tras haber recibido recientemente al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, el Gobierno nacional apuesta a la conformación de una alianza informal de países de orientación liberal o de derecha, que incluiría a Chile, Bolivia, Paraguay y Perú, y que se muestre alineada con los lineamientos del republicano Donald Trump en Estados Unidos.