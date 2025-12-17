La Jefatura de Gabinete eliminó la asignación de vehículos oficiales y choferes

La decisión forma parte del plan de austeridad impulsado por Manuel Adorni y apunta a reordenar el gasto público.

miércoles, 17 de diciembre de 2025

La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso dejar sin efecto la asignación de vehículos oficiales y choferes a funcionarios, agentes y personal del organismo, en el marco de un plan de austeridad y reordenamiento del gasto público impulsado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La medida establece que las distintas áreas deberán devolver los vehículos asignados y presentar un detalle de los recursos utilizados hasta el momento, como parte de un proceso de revisión integral del uso de bienes del Estado. A partir de ahora, cualquier excepción deberá ser solicitada mediante un pedido formal y debidamente justificado.

Según se informó, solo se mantendrán vehículos destinados a tareas operativas esenciales, con el objetivo de garantizar el funcionamiento básico del organismo sin afectar servicios críticos, al tiempo que se eliminan privilegios y gastos considerados innecesarios.

Desde el Gobierno señalaron que la decisión se inscribe en la política de austeridad que lleva adelante la administración nacional, orientada a optimizar recursos, mejorar la eficiencia del Estado y reducir el gasto público.