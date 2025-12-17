Tras la escalada, el dólar bajó y cerró en $1.475

La divisa oficial retrocedió $5 en el Banco Nación luego de haber tocado un pico de $1.480 en la semana.

miércoles, 17 de diciembre de 2025

Luego de la suba registrada en los últimos días, el dólar oficial cerró este miércoles en baja y finalizó la jornada en $1.425 para la compra y $1.474 para la venta en el Banco Nación, lo que implicó una caída de $5 respecto del cierre anterior.

La divisa retrocedió tras haber alcanzado un pico de $1.480 en lo que va de la semana y mostró una baja del 0,35% en comparación con la cotización del martes. En el resto de los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta, aunque en algunas entidades llegó a tocar los $1.480.

En el mercado informal, el dólar blue se mantuvo sin cambios y se cotizaba por la tarde a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1.450, con una baja del 0,3%, y quedó a 69 pesos del techo de la banda cambiaria, que este miércoles se ubicó en $1.519,52.

Respecto de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP registró una leve suba del 0,07% y cerró en $1.505,6, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,24% hasta los $1.549,8.

Por último, las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$42.280 millones.