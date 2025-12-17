Desmantelaron una banda narco que operaba en la Villa 1-11-14 y Monte Grande

Cinco personas fueron detenidas y se clausuraron tres búnkers tras una serie de allanamientos de la Policía de la Ciudad.

Una organización dedicada al narcomenudeo fue desbaratada tras una serie de allanamientos realizados en la Villa 1-11-14 y en la localidad bonaerense de Monte Grande, donde cinco personas fueron detenidas y se cerraron tres búnkers utilizados para la venta de drogas.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño los arrestos incluyeron a un hombre de 31 años, imputado por robo doblemente agravado con armas de fuego, y a una mujer de la misma edad en el partido de Esteban Echeverría. En el Barrio Padre Ricciardelli, en tanto, fueron detenidos dos ciudadanos de nacionalidad peruana y un argentino de 26 años.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la División Antidrogas Sur de la Policía de la Ciudad, quienes secuestraron más de 27 mil dosis de pasta base de cocaína, entre envoltorios y “bombas” de paco, con un valor estimado de $55 millones.

Durante los allanamientos también se incautó una camioneta Dodge Journey, seis armas de fuego tipo pistola —tres de ellas con la numeración suprimida—, siete cargadores, 699 municiones de distintos calibres, siete vainas servidas y nueve teléfonos celulares.

La investigación fue iniciada en enero de este año por la Unidad Investigativa N°12, tras denuncias de vecinos y con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones Vinculadas a Delitos con Estupefacientes (UFEIDE). Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°22.

Además, se secuestraron ladrillos de marihuana prensada, dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes, balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes. El juez interviniente dispuso la prisión preventiva para tres de los cinco detenidos.