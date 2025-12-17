Operativos de control en Capital y Valle Viejo: secuestran once motocicletas por diversas infracciones

Once motos fueron secuestradas en Capital y Valle Viejo durante operativos de control por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Efectivos de la Seccional Décima Primera de la Capital y de la Comisaría de Sumalao, en el departamento Valle Viejo, llevaron a cabo una serie de recorridos preventivos y controles vehiculares en conjunto con personal de Tránsito Municipal. Como resultado de los procedimientos, las autoridades procedieron al secuestro de once motocicletas de distintas marcas y cilindradas cuyos conductores no cumplían con las normativas vigentes.

Incumplimiento de la Ley de Tránsito

Los operativos se centraron en la fiscalización de documentación y elementos de seguridad, detectándose diversas faltas a la Ley Nacional de Tránsito y al Código de Faltas de la Provincia. Ante las irregularidades detectadas, el personal policial y municipal labró las actas de infracción correspondientes de manera inmediata.

Los rodados fueron retirados de circulación y remitidos tanto a la dependencia policial como al Corralón Municipal correspondiente, donde permanecerán a disposición de las autoridades judiciales y administrativas competentes. Según informaron las fuentes oficiales, estos controles continuarán en distintos puntos estratégicos para fortalecer la seguridad vial en ambas jurisdicciones.