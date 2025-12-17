Incidentes en la marcha de jubilados frente al Congreso durante el debate del Presupuesto

Hubo empujones, golpes y tironeos con fuerzas federales que aplicaron el protocolo antipiquetes.

Una serie de incidentes se registró este miércoles por la tarde durante la tradicional marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras la Cámara de Diputados debatía el Presupuesto 2026.

Según informaron fuentes policiales los manifestantes voltearon vallas de contención y protagonizaron empujones y forcejeos con efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional, que se encontraban desplegados en la zona para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.

Ante el avance de la protesta, las fuerzas federales utilizaron un camión hidrante con el objetivo de desalentar la movilización y despejar el área cercana al Palacio Legislativo.

El operativo de seguridad estuvo a cargo de la Policía Federal, mientras que la Policía de la Ciudad se ubicó en un tercer cordón de seguridad, como parte del esquema dispuesto para la jornada, en un contexto de alta tensión política por el tratamiento del Presupuesto en el Congreso.