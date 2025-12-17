La Nación presentó un mapa de impuestos y tensiona la relación con las provincias

El Gobierno lanzó un portal que detalla los tributos municipales y provinciales en medio de la discusión por la presión fiscal.

miércoles, 17 de diciembre de 2025

El Gobierno nacional presentó este miércoles el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una plataforma digital que detalla los impuestos y tasas que se cobran en provincias y municipios de todo el país, en un contexto de creciente tensión entre la Nación y los gobiernos locales por el nivel de presión fiscal en cada jurisdicción.

Según informó el Ministerio de Economía, la iniciativa tiene como objetivo “fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito de los gobiernos locales” mediante la publicación de información tributaria de los municipios argentinos. El portal reúne datos sobre los principales tributos municipales y permite conocer las bases imponibles y las alícuotas aplicables a tasas seleccionadas.

“El Mapa Tributario Municipal permite identificar aspectos relevantes como las bases imponibles y alícuotas aplicables, así como realizar comparaciones entre jurisdicciones, con el objetivo de promover la transparencia fiscal y facilitar el análisis de los sistemas tributarios municipales”, señaló el comunicado oficial difundido desde el Palacio de Hacienda.

La difusión de esta herramienta se produce en medio del debate entre el Gobierno nacional y las provincias por la carga impositiva que enfrenta el sector productivo y los contribuyentes, una discusión que se profundizó a partir de la política de desregulación y reducción de impuestos impulsada por la administración del presidente Javier Milei.

Desde la Casa Rosada consideran que la publicación del mapa tributario permitirá visibilizar las diferencias en los esquemas impositivos locales y contribuirá a una mayor rendición de cuentas por parte de los gobiernos provinciales y municipales