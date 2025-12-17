Secuestraron marihuana, cocaína y más de un millón de pesos tras un allanamiento

Un hombre de 47 años quedó detenido a disposición de la Justicia. Mientras, una mujer de 40 está supeditada.

miércoles, 17 de diciembre de 2025

Otro procedimiento contra el narcomenudeo se concretó en la madrugada de ayer en la zona sur de la Capital, donde efectivos policiales secuestraron importantes cantidades de estupefacientes y una millonaria suma de dinero en efectivo.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se llevó a cabo tras una minuciosa investigación y bajo las directivas del Juzgado Federal, a cargo del juez federal Miguel Ángel Contreras, secretaría del Dr. Raúl Córdoba.

Por orden del magistrado antes mencionado, personal de la Dirección Drogas Peligrosas, con la colaboración de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE-Kuntur), materializó dos allanamientos simultáneos.

Los operativos tuvieron lugar en forma simultánea en inmuebles de los barrios Romis Raiden y Montecristo, ubicados en la zona sur de la Capital.

Cabe destacar que, al irrumpir en las viviendas, los policías encontraron y secuestraron envoltorios con sustancias prohibidas.

Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de 802 gramos de marihuana y 109 gramos de cocaína.

Además de la droga, los investigadores incautaron dos teléfonos celulares (marcas TCL y Motorola) y una suma considerable de dinero en efectivo: $1.090.000.

Como resultado de las medidas judiciales, un hombre de 47 años fue detenido y puesto a disposición de la Justicia interviniente.

Por su parte, una mujer de 40 años quedó supeditada a la prosecución de la causa por una presunta infracción a la ley 23.737.