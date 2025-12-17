El oficial López seguirá detenido por patear en el suelo a un colega

El juez de Control de Garantías Santiago Ahumada Francini confirmó la detención solicitada por el fiscal Facundo Barros Jorrat.

A las 9 de la mañana de ayer, el oficial ayudante de la Policía de la Provincia, Valentino López, fue trasladado por sus pares desde el lugar de detención al Juzgado de Control de Garantías N° 1, donde se realizó la audiencia de control de detención.

La medida fue solicitada por el fiscal de Instrucción N° 6, Barros Jorrat, quien investiga a López por el delito de lesiones graves, y fue el juez de Control de Garantías N° 1, Santiago Ahumada Francini, quien la llevo adelante. En la sala, junto al imputado, estaba su abogado particular, el Dr. Miguel Ángel Sarli.

Si bien la audiencia era pública, no se permitió el ingreso de la prensa por pedido del fiscal y del abogado defensor.

El juez, según informaron fuentes judiciales, le dio la palabra en primer lugar a Barros Jorrat, quien solicitó que el policía López continúe detenido mientras avanza la investigación y señaló como riesgo procesal que aún restan tomarse testimonios considerados de relevancia, los que podrían verse entorpecidos en caso de que el imputado recupere la libertad, ya que algunos corresponderían a colegas.

Luego, fue el turno del abogado defensor y, finalmente, luego de escuchar al imputado, el juez resolvió hacer lugar al planteo del fiscal y le confirmó la detención a López.

Cuando el juez le confirma la detención a un imputado es trasladado al penal de Miraflores. Sin embargo, al consultarse a las fuentes judiciales sobre si López sería alojado en el penal, estas no supieron responder e indicaron que “se tendría que ver por su condición de policía”.

Cabe recordar que López está acusado delito de lesiones graves por haber golpeado con golpes de puño primero a Nieto en el estacionamiento del complejo de un departamento sobre avenida Güemes oeste.

Por los golpes, Nieto cayó al suelo y López, según la investigación penal continuó golpeándolo y pateándole en la cabeza hasta dejarlo inconsciente.