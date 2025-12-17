Una discusión en el boliche terminó en una balacera contra un local comercial

miércoles, 17 de diciembre de 2025

La Justicia arrestó a dos sospechosos. Pero solo uno, según las imágenes de la cámara de seguridad de la vía pública, fue quien llegó al local comercial de avenida Ahumada y Barros y descerrajó varios disparos con un arma 9 milímetros.

Por la hora y el día, el lugar estaba cerrado y en la zona la presencia de peatones era casi nula, registrándose solo daños materiales en la vidriera del local.

El Esquiú.com dialogó con el comerciante damnificado, quien aclaró que, con el detenido Cabello, conocido por haber sido imputado en la causa de las criptomonedas, no tiene ningún tipo de problema.

“Esto -por la balacera- fue el domingo a la madrugada, alrededor de las 4, pero comenzó antes, en el boliche Las Rejas. Allí tuve un inconveniente con este señor Zorzoli -el otro de los detenidos-, quien estaba acompañado del otro detenido, Cabello, con el que no he tenido ninguna diferencia”, inició el relato el comerciante, quien pidió no ser identificado.

A continuación, expresó: “El problema fue con el chico Zorzoli, tuvimos una discusión y los hice sacar con la policía del boliche Las Rejas. Tuvimos una diferencia con Zorzoli, él me quiso increpar, reaccioné por impulso y terminamos a las piñas”.

En otra parte de la nota, el damnificado contó: “Las cámaras, tanto de mi negocio como de Fiambrísima y de otros comercios, más de lo de la Municipalidad, tomaron cuando ellos salen del boliche y bajan -en camioneta- por avenida Ocampo y se meten acá en lo que es el comercio. Se bajan de la camioneta que estacionan en el pasaje que sale a lo que es Villa Cubas y uno de los chicos se baja, que no me pudieron decir quién fue, si fue Zorzoli o fue Cabello, y dispara contra el negocio”.

Por otra parte, en cuanto a los arrestados, desde la Justicia se informó que fueron detenidos el lunes en sus respectivos domicilios, lo que los investigadores allanaron por orden del fiscal tras la denuncia del damnificado. En la casa de Zorzoli, los investigadores secuestraron la camioneta en la que se movilizaban los mencionados y una pistola 9 milímetros con su respectivo cargador y proyectiles.

Indagatorias

Ayer, el fiscal imputó e indagó a Esteban Cabello por el delito de portación de arma de guerra en concurso real y amenazas.

Este último es un delito que comparte con Ignacio Zorzoli, pero como partícipe necesario.

Tras escuchar la acusación y las pruebas con las que cuenta la Fiscalía, ambos optaron por no declarar y guardaron silencio.