El dólar oficial subió $15 y cerró a $1.480 tras los anuncios del Banco Central

La divisa avanzó en todas sus cotizaciones luego de que el BCRA redefiniera las bandas de flotación y ratificara su objetivo de acumular más de US$10.000 millones en reservas en 2026.

martes, 16 de diciembre de 2025

El dólar oficial registró este martes una suba de $15 y cerró en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización del Banco Nación, en una jornada marcada por los anuncios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el nuevo esquema cambiario.

El avance de la divisa estadounidense se produjo luego de que la autoridad monetaria comunicara modificaciones en las bandas de flotación y reafirmara su intención de acumular más de US$10.000 millones en reservas durante el próximo año. En ese contexto, el ministro de Economía sostuvo que “de acá en adelante la inflación tiene que bajar”, y aseguró que el programa económico “ha probado ser el más robusto de la época moderna”, en declaraciones a un programa de streaming.

En las entidades bancarias, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta, con una cotización máxima de $1.490.

En el mercado informal, el dólar blue se ofrecía por la tarde a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba del 1,37% en la jornada y una brecha de $20 respecto del tipo de cambio oficial.

En tanto, el dólar mayorista cerró en $1.455, con un incremento del 0,9%, y quedó a $64 del techo de la banda cambiaria, que este martes se ubicó en $1.519,02. A partir de 2026, ese límite pasará a ajustarse según el último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Por su parte, los dólares financieros también operaron al alza: el MEP avanzó 0,78% hasta los $1.501,5, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) subió 0,91% y cerró en $1.542,4.

En cuanto a las reservas internacionales, el BCRA informó que al cierre del lunes se ubicaban en US$42.234 millones.