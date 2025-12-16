Detuvieron y expulsaron a un pasajero chileno que intentó ingresar al país con un pasaporte falso

El hombre llegó desde Roma, fue interceptado en el Aeropuerto de Ezeiza al intentar eludir los controles migratorios y simuló un desmayo para evitar su identificación.

Un ciudadano chileno fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de intentar ingresar a la Argentina con documentación falsa y, por orden judicial, fue expulsado de manera inmediata del país.

El hecho ocurrió cuando el pasajero arribó en un vuelo de la aerolínea ITA proveniente de la ciudad de Roma. Según informaron fuentes oficiales, el hombre intentó eludir el control de Migraciones y se dirigió a la zona de “gateras”, un sector reservado para la salida de equipajes.

La maniobra fue advertida por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes lo interceptaron. En ese momento, el sospechoso se desvaneció, por lo que fue derivado al Hospital de Ezeiza. Tras ser examinado, los médicos constataron que había simulado el desmayo.

Posteriormente, agentes de la Dirección Nacional de Migraciones aportaron información que permitió establecer que el extranjero había intentado ingresar al territorio argentino con un pasaporte argentino apócrifo.

Ante esta situación, el Juzgado Federal N°2 dispuso su inmediata deportación. El hombre fue escoltado por personal de seguridad hasta que abordó un vuelo con destino a Santiago de Chile, quedando así concretada su expulsión del país.