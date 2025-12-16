General

Detuvieron a un hombre por un presunto caso de violencia de género en Valle Viejo

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Seccional Villa Dolores bajo directivas de la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género.

martes, 16 de diciembre de 2025

Efectivos policiales arrestaron este martes a un hombre de 46 años, sospechado de haber cometido un hecho de violencia de género, en la localidad de Villa Dolores, departamento Valle Viejo.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 15:45, por disposición de la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género. Numerarios de la Seccional de Villa Dolores concretaron el arresto en averiguación del hecho del presunto agresor, quien quedó a disposición de la Justicia.

Tras la detención, el hombre fue alojado en la dependencia policial correspondiente, donde permanecerá a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia Penal interviniente.

Desde las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse de manera gratuita y anónima a la línea 144 o al sistema de emergencias 911, disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

