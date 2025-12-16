Autoridades policiales y municipales de Saujil coordinaron acciones en materia de seguridad vial

El encuentro se realizó en el Centro Cívico local y tuvo como eje la prevención de siniestros viales y la aplicación de la Ley Nacional de Tránsito.

En la mañana de este martes se llevó a cabo una reunión entre autoridades policiales y del Municipio de Saujil en las instalaciones de la Oficina de Monitoreo del Centro Cívico de esa localidad del departamento Pomán, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materia de seguridad vial.

Del encuentro participaron el jefe a cargo de la Jefatura de Zona “F”, comisario inspector licenciado Hugo Romero; el jefe de la Comisaría de Saujil, comisario Rubén Villanueva; y el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Saujil, David Fabián.

Durante la reunión, los funcionarios aunaron criterios para avanzar en acciones coordinadas destinadas a la prevención de la siniestralidad vial, así como en cuestiones vinculadas a la correcta aplicación de la Ley Nacional de Tránsito en la jurisdicción.