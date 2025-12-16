Galán cuestionó el tratamiento exprés de un proyecto clave sobre minería

martes, 16 de diciembre de 2025

El diputado provincial Javier Galán expresó su preocupación por la convocatoria a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en el marco de una sesión extraordinaria, donde no se abordó el tema central vinculado a la unificación del Fideicomiso y otras decisiones estratégicas para el futuro de la minería en Catamarca.

El legislador cuestionó el apuro del Ejecutivo provincial, que envió el proyecto directamente al Senado, donde ya obtuvo media sanción, reduciendo el margen de debate cuando el expediente pase a la Cámara de Diputados.

“Se trata de una decisión de enorme impacto que debería discutirse con seriedad y participación, no de manera exprés”, señaló.

Galán también criticó el momento elegido para avanzar con esta iniciativa:

“En diciembre, cuando los catamarqueños están preocupados por llegar a fin de mes y compartir las fiestas con sus familias, el Ejecutivo impulsa decisiones de fondo, aprovechando la falta de debate público”.

Asimismo, denunció despidos de trabajadores catamarqueños para incorporar personal de otras provincias, en incumplimiento del cupo laboral 70-30, establecido por resolución ministerial.

“La minería debe generar trabajo para los catamarqueños, y hoy eso no se está garantizando”, afirmó.

Finalmente, Galán advirtió sobre el uso discrecional de los recursos mineros, que se explotan en departamentos del interior como Antofagasta de la Sierra, pero que luego no regresan a esas comunidades, sino que se destinan según conveniencias políticas.

“Catamarca necesita transparencia, debate y una política minera que beneficie a su gente, no decisiones tomadas a las apuradas”, concluyó.