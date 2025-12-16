Balearon un comercio: hay dos detenidos

martes, 16 de diciembre de 2025

Un violento episodio ocurrido el domingo en un comercio de la Capital tuvo su desenlace ayer con un allanamiento positivo en el departamento Fray Mamerto Esquiú, donde la policía detuvo a dos sospechosos y secuestró un arma de guerra.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de la localidad de La Tercena, tras una minuciosa investigación de la División Investigaciones de la Policía.

En el lugar, lograron la aprehensión de dos sujetos de apellidos Cabello (44) y Zorzoli (49).

Ambos estarían directamente vinculados al ataque con arma de fuego. El hecho violento tuvo lugar en la intersección de las avenidas Ahumada y Barros y Enrique Ocampo, en la ciudad capital, donde un hombre de 32 años resultó damnificado tras ser baleado su comercio.

Durante el allanamiento, los investigadores incautaron elementos claves para la causa: una pistola Bersa calibre 9 mm. con su cargador y ocho cartuchos, una camioneta Ford Ranger negra y prendas de vestir.