La CGT se reúne y evalúa una marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

El Consejo Directivo analizará la estrategia judicial contra la reforma laboral y podría convocar a una movilización el 30 de abril.

miércoles, 8 de abril de 2026

La CGT reunirá este jueves a su Consejo Directivo en la sede de la calle Azopardo, con el objetivo de definir los próximos pasos frente a la judicialización de la reforma laboral y organizar las actividades por el Día del Trabajador.

El encuentro, que comenzará a las 14:30, contará con la participación de más de 50 dirigentes sindicales y estará encabezado por Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Oscar Argüello.

Entre los principales temas a tratar figuran el estado de las acciones judiciales contra la Ley de Modernización Laboral, la situación de las obras sociales sindicales y distintos aspectos administrativos de la central obrera.

En ese marco, la conducción cegetista analiza la posibilidad de convocar a una movilización a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador.

Además, la CGT evaluará cómo continuar la estrategia judicial tras el reciente fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria cerca de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Mientras el Ejecutivo prepara la apelación de esa decisión, los sindicatos avanzan con sus asesores legales para sostener el reclamo en los tribunales.

En la previa del encuentro, Sola remarcó que actualmente más de 80 artículos vinculados a derechos laborales se encuentran frenados por decisión judicial, a la espera de que se defina su constitucionalidad. En ese contexto, señaló que las indemnizaciones deben seguir calculándose bajo el régimen anterior.