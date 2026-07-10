La madre de Lucas Gámez despidió a su hijo con un conmovedor mensaje: «Es de las cosas más dolorosas de la vida»

Blanca Martínez expresó su dolor en las redes sociales luego de que confirmaran el hallazgo sin vida de su hijo de 9 años, quien permaneció dos semanas bajo los escombros del edificio Miramar, en Venezuela

9/7/2026

La muerte de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años que fue hallado sin vida tras permanecer dos semanas bajo los escombros del edificio Miramar, en la ciudad venezolana de La Guaira, generó una profunda conmoción. Luego de confirmarse el desenlace, su madre, Blanca Martínez, publicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

«Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida», escribió la mujer, quien durante los días de búsqueda compartió el operativo de rescate y promovió una cadena de oración con la esperanza de encontrar con vida al pequeño.

A pesar del inmenso dolor, expresó que mantiene la esperanza de volver a encontrarse con su hijo. «Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe«, manifestó.

En otro tramo de la publicación, prometió transformar el sufrimiento en un homenaje a la memoria de Lucas. «Te prometo una cosa, Lucas: de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti, hijo«, escribió.

El mensaje concluyó con una sentida despedida: «Te amo, hijo. Dios, dame las fuerzas«. La publicación recibió miles de mensajes de apoyo y condolencias de usuarios que acompañaron a la familia durante los días de búsqueda.

El cuerpo de Lucas fue encontrado el miércoles por equipos de rescate venezolanos e internacionales que trabajaban entre los restos del edificio Miramar, derrumbado tras los terremotos que afectaron el norte de Venezuela.

El caso conmovió tanto a la Argentina como a Venezuela. Durante las tareas de rescate, familiares y allegados mantuvieron la esperanza de encontrar con vida al niño e incluso celebraron de manera simbólica su cumpleaños frente al edificio colapsado, mientras continuaban los operativos de búsqueda.