Luis Delgado llamó “traidor” a Diego Vargas, defendió a Alba Aguirre y denunció falta de transparencia en Santa María

El edil libertario respondió a las críticas del oficialismo, justificó su ausencia en una sesión extraordinaria y señaló que hay proyectos opositores que “no salen” dentro del Concejo Deliberante. Además, aseguró que en Santa María “nunca presentan los números”.

16/6/2026 · 13:03 hs

El concejal libertario de Santa María, Luis Delgado, salió al cruce de las críticas del vicepresidente del Concejo Deliberante, Diego Vargas, y defendió su trabajo legislativo. “Estoy todos los días de siete de la mañana a una de la tarde en el Consejo Deliberante”, afirmó, luego de que desde el oficialismo lo acusaran de no asistir a las sesiones.

En Mensajes en la Radio, Delgado rechazó las declaraciones de Vargas y lo calificó como “traidor”. “Debería ser opositor, pero está trabajando para el oficialismo”, disparó.

El edil también respaldó a la diputada libertaria Alba Carolina Aguirre y aseguró que está “en su derecho de decir lo que piensa”. Además, insistió en que desde La Libertad Avanza sí presentan proyectos, aunque denunció que muchos quedan frenados dentro del Concejo. “Tengo proyectos encajonados que no salen desde que estoy acá”, sostuvo.

Entre esos expedientes mencionó una iniciativa vinculada al depósito de residuos sólidos urbanos. Según explicó, pidió informes sobre el impacto ambiental porque “había casas a menos de doscientos metros”.

Delgado también cuestionó el funcionamiento institucional de Santa María y apuntó directamente contra el oficialismo local. “Santa María es uno de los lugares menos transparentes de toda la provincia de Catamarca”, lanzó. Luego agregó: “Nunca presentan los números, cuánto gastan y en qué lo gastan”.

Respecto de la polémica por la modificación del reglamento interno del Concejo Deliberante, el concejal reconoció que el sistema actual necesita cambios, aunque advirtió sobre los límites del proyecto impulsado por el oficialismo. “No puede haber un reglamento que le dé absoluta potestad al presidente para que haga lo que quiera”, afirmó.

El dirigente libertario también explicó por qué no estuvo presente en la sesión extraordinaria cuestionada. Señaló que recibió la notificación “a las 19.25 para el día siguiente” y denunció que no se respetaron las 24 horas de anticipación previstas en el reglamento interno.

Además, confirmó que ese mismo día viajó a la Capital para mantener reuniones políticas. “Me estuve juntando con la diputada Alba Carolina Aguirre porque estamos preparando algo muy grande para Santa María”, adelantó. Y agregó: “Va a hacer un boom económico en toda la zona de Catamarca”.

Sobre el final de la entrevista, Delgado volvió a confrontar con el oficialismo santamariano. “Vamos a seguir haciéndolo calentar al oficialismo, porque para eso estoy acá en el Concejo”, cerró.