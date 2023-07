Luis Lobo Vergara: “Es imposible precisar hoy los números que maneja Catamarca”

El diputado provincial aseguró que “si pudiéramos transparentar el gasto público sería otra cosa”. Fue en una entrevista en INFORAMA Radio.

10 de julio de 2023

De cara a las PASO, los precandidatos están en plena campaña. Durante la mañana de hoy, el actual diputado provincial, Luis Lobo Vergara pasó por el estudio de INFORAMA radio. El legislador criticó la falta de transparencia en los recursos que maneja el estado.

“Quiero ir al Congreso de la Nación teniendo en claro los número que maneja Catamarca y es imposible precisarlos. A ellos no les conviene la transparencia, yo la voy a exigir a Juntos por el Cambio. Lo que tiene que pasar en Catamarca y Argentina es poner la casa en orden. Que las institutiones trabajaen y los recursos estén destinados”, comentó el legislador.

Lobo Vergara también se refirió al reclamo por los sueldos del 2022, de toda la administración pública: “Se había acordado entre el Gobierno y los gremios que los sueldos no iban a perder contra la inflación. Sin embargo, la recomposición salarial fue del 65% y la inflación fue del 96%. Hay un deterioro de los sueldos del 30% anual para los trabajadores. Se presentaron más de miles de reclamos y a mi me consta. El Consejo Económica no da respuesta”, explicó.

Por otro lado, el precandidato habló acerca de la distribución de recursos mineros: “El modelo que tuvo el Frente Civico y Social hubo una ley que distribuía el recurso minero en todos los municipios. El problema fue que algunos funcionarios malversaron los fondos, ellos deberían estar procesados, a pesar de esto, lo que la ley proponía era bueno”, expresó.

Luis Lobo Vergara, es precandidato a diputado nacional por la alianza “Gana Catamarca” Lista 503 A. Junto a Flavio Fama, Francisco Monti, “Grillo” Ávila se sumaron a la fórmula del PRO junto a Patricia Bullrich.

“Hemos hecho una fórmula fuerte Flavio Fama, Francisco Monti, Grillo Ávila y Patricia Bullrich. Desde el sector tuvimos un proceso interno. Charlamos cuál era nuestra postura dentro del Frente Civico y Radical. Creo que la línea celesta sigue siendo la más fuerte dentro de la UCR Catamarca. Hubo una oferta de otro lado, que fue tentadora y fue considerada”. Creo que no hay que ver la foto, sino la película. Esto terminará en agosto y luego en octubre”, concluyó el diputado.