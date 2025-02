Milei criticó a la OMS y dijo que «fue ideóloga de la cuarentena cavernícola»

El Presidente habló de la salida de Argentina del organismo y aseguró que las medidas sanitarias contra el COVID-19 fueron «uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia».

miércoles, 5 de febrero de 2025

El presidente Javier Milei calificó miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un organismo “nefasto” y sostuvo que durante la pandemia del Covid-19 tuvo el rol de ser el “brazo ejecutor” del “mayor experimento de control social de la historia”.

Milei enfatizó con una publicación en la red social X la decisión del Gobierno, anunciada este mediodía por el vocero Manuel Adorni, de abandonar la OMS, en una medida similar a la que adoptó recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Aludiendo a la pandemia de 2020, el mandatario dijo: «hemos decidido salir de un organismo tan nefasto y que fue el brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia», y cerró su comentario con su clásico «Viva la libertad carajo!».

«Nunca nos olvidaremos que fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó, acorde al Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.k) cometer, en complicidad con todos los Estados que tomaron sus directivas, uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia», dijo el jefe del Estado.

La publicación de Milei se suma al anuncio de Adorni y al posterior comunicado oficial de Presidencia, donde la Argentina aseveró que la OMS «falló en su mayor prueba de fuego» al promover «cuarentenas eternas sin sustento científico» durante la pandemia del Covid-19.

«Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia”, dijo el comunicado y criticó la existencia de organismos supranacionales «que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro».