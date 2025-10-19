Milei encabeza una gira por el interior para impulsar la campaña de LLA

El presidente viaja a Santiago del Estero y Tucumán en la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, con el objetivo de respaldar a los candidatos de su espacio.

sábado, 18 de octubre de 2025

El presidente de la Nación, Javier Milei, inició este sábado una gira proselitista por el interior argentino para encabezar nuevos actos de campaña de La Libertad Avanza (LLA), a solo una semana de las cruciales elecciones legislativas nacionales que se celebrarán el domingo 26 de octubre.

El mandatario tenía previsto arribar a la provincia de Santiago del Estero alrededor de las 10:30 de la mañana para el primer encuentro de la jornada, donde buscará consolidar el apoyo a los postulantes locales de su fuerza política, Laura Godoy y Tomás Figueroa, para Diputados y el Senado, respectivamente.

Tras su compromiso en la provincia de Santiago del Estero, la agenda presidencial continuará en horas de la tarde con un acto en Tucumán. En esta provincia, Milei se mostrará junto al candidato a diputado Federico Pelli, como parte de la estrategia del oficialismo para potenciar a sus referentes en el tramo final de la campaña y buscar una mayor representación en el Congreso.

Esta serie de recorridas federales se produce en un momento clave, ya que el próximo domingo se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, una conformación legislativa que será determinante para la gobernabilidad y la posibilidad de avanzar con la agenda de reformas de La Libertad Avanza.