Persecución y detención en Valle Viejo tras agresión y amenazas de muerte

Un joven de 26 años fue detenido por la Policía de Catamarca luego de agredir y amenazar de muerte a su suegra. El sujeto se atrincheró con dos niños en una casa y portaba un arma blanca.

sábado, 18 de octubre de 2025

Personal policial de la Seccional Santa Rosa logró la detención de un joven de 26 años en Valle Viejo, luego de que este agrediera y amenazara de muerte a su suegra. La intervención, que incluyó una persecución y un atrincheramiento, culminó con el secuestro de elementos y un arma blanca.

El incidente se inició en un domicilio del barrio 115 Viviendas de Santa Rosa, donde efectivos policiales se entrevistaron con una mujer de 39 años. La víctima denunció que su yerno la había amenazado de muerte y agredido físicamente.

Al notar la presencia de la policía, el presunto agresor, identificado como un joven de apellido Ferreyra, emprendió la fuga a pie. Durante la huida, se despojó de dos bolsas que contenían herramientas, incluyendo dos sierras, un disco de amoladora, un serrucho y varios codos de PVC, que quedaron inmediatamente secuestrados.

Los uniformados iniciaron la persecución, que finalizó en un inmueble del barrio 80 Viviendas. Allí, el sujeto se atrincheró en una habitación junto a dos niños, profiriendo insultos desde el interior. Ante la gravedad de la situación, los policías, con el apoyo de sus pares del Grupo Infantería de Zona Norte, irrumpieron en la morada, logrando reducir al joven Ferreyra.

Además de la detención, los agentes secuestraron un arma blanca con la cual el agresor estaba profiriendo amenazas. Finalmente, el detenido fue trasladado y alojado en la dependencia policial. La Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este tomó conocimiento del hecho y dictó las medidas procesales correspondientes.