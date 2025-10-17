Abogado Nahuel Filippín: aguardan la internación tras ser declarado peligroso

viernes, 17 de octubre de 2025

La jueza Érica Saccher debe decidir su traslado inmediato a un centro psiquiátrico, luego de que la junta médica del 8 de octubre confirmara que representa un riesgo para sí mismo y para terceros.

Nahuel Augusto Filippín, abogado con múltiples causas judiciales en curso, continúa bajo la lupa de la Justicia. Su colega Juan Pablo Morales y familiares habían solicitado al Juzgado de Familia su internación urgente, ante el peligro que podría significar para su propia integridad y la de terceros.

El pedido se fundamentó en la junta médica realizada el 8 de octubre, cuyos profesionales concluyeron que Filippín requiere atención psiquiátrica especializada. Desde entonces, se espera que la jueza Érica Saccher ordene su traslado inmediato a un centro de Córdoba, medida considerada clave para prevenir riesgos.

El último incidente que generó alarma tuvo lugar el miércoles por la noche en Sumalao, cuando Filippín fue detenido por conducir de forma imprudente y negligente, reforzando las preocupaciones sobre su comportamiento.

Filippín enfrenta, además, varios procesos judiciales bajo investigación de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, lo que acentúa la gravedad de su situación. Abogados y familiares sostienen que la internación es esencial para garantizar seguridad y control. Mientras la Justicia decide los pasos a seguir, allegados insisten en que “la jueza debería dejar de dar tantos cursos y ordenar la internación antes de que suceda algo de lo que se haya que lamentar”.