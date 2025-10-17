Se levantó el paro de choferes de colectivos

viernes, 17 de octubre de 2025

Para hoy, de acuerdo con lo anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Catamarca–La Rioja, estaba previsto un paro por 24 horas.

La medida de fuerza estaba programada para comenzar a las 00.00 horas de este viernes 17 de octubre, en reclamo por la falta de pago de los haberes correspondientes al mes de septiembre.

Desde la seccional gremial confirmaron el pago de la deuda que tenían con los choferes y así se llegó a un acuerdo.

A causa de esto, quedó sin efecto el paro que iban a realizar

Incumplimiento

Por otra parte, desde UTA enviaron una nota solicitando al Ministerio de Trabajo que accione ante el incumplimiento de una empresa de transporte de Santa María.

Puntualmente, la UTA solicita que se realice una audiencia en forma “sumarísima” con la empresa TA Parra SRL. dado que los empleados de la empresa siguen sin cobrar sus sueldos de acuerdo a la escala salarial vigente.